Saubere Energie heißt das Zauberwort, wenn es darum geht die Folgen des Klimawandels zu vermeiden Schätzungen gehen für die nächsten Jahrzehnte von einer Metallnachfrage aus, die es so zuvor noch nie gegeben hat - bis zu drei Milliarden Tonnen könnten nötig sein. Betrachtet man die Batterie eines Elektrofahrzeuges, so sind etwa acht Kilogramm Lithium, 35 Kilogramm Nickel und 14 Kilogramm Kobalt notwendig. Ladestationen verbrauchen große Mengen Kupfer. Und in Sonnenkollektoren ist Kupfer, Silber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...