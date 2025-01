Der Silberpreis zeigt aktuell eine beeindruckende Dynamik: Am Dienstagmorgen lag er bei 30,63 US-Dollar und verzeichnete in den letzten 24 Stunden ein Plus von 1,5 %. Über die vergangenen fünf Handelstage stieg der Wert des Edelmetalls um beachtliche 3,6 %. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Silber auf dem Rohstoffmarkt, insbesondere in einem Umfeld globaler Unsicherheiten und wachsender Nachfrage aus der Industrie.Ein zentraler Faktor für den jüngsten Anstieg des Silberpreises ist die hohe industrielle Nachfrage. Prognosen zeigen ein erhebliches ...

