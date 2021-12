DJ Lakeward veräussert die Wohnanlage Mittenmang in Berlin an CBRE Investment Management

Berlin/Zürich (pts008/15.12.2021/07:00) - Lakeward kann mit dem Verkauf der Wohnanlage "Mittenmang" in Berlin mit 142 Wohnungen an CBRE Investment Management einen weiteren Exit abschliessen. Lakeward hat das Objekt im Jahr 2017 erworben und das "Lakeward Living Concept" mit den Schwerpunkten Qualität, Funktionalität und Erschwinglichkeit auf einer Bruttowohnfläche von über 11'000 Quadratmetern verwirklicht.

Die Immobilie befindet sich im Herzen Berlins in unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof und der neuen grossflächigen Arbeits- und Wohnbebauung Europacity Berlin. Mittenmang bietet Mobilität durch den bequemen Zugang zu Europas modernstem Bahnhof mit S- und U-Bahnanschluss, aber auch zu den beiden Berliner Hauptflughäfen Tegel und Schönefeld. Das Objekt ist gut positioniert, um die nachhaltig steigende Nachfrage nach Wohnungen aufgrund der schnell wachsenden lokalen Wirtschaft in Berlin zu befriedigen.

Lakewards starker Fokus auf die Schaffung von sozialem Mehrwert für die Bewohner seiner Wohnanlagen durch die Umsetzung nachhaltiger Praktiken und die Förderung sozialer Verantwortung führte zur Einführung des "Lakeward Living Concept", das sich auf Qualität, Funktionalität und Bezahlbarkeit konzentriert. Lakeward arbeitete bei der Umsetzung von Funktionalität und Qualität eng mit Entwicklern und Baupartnern zusammen, um sicherzustellen, dass die Wohnungspreise zu den lokalen Gegebenheiten passen.

Simon Koenig, Gründer und CEO von Lakeward: "Unsere Vision, dass sich der Standort aufgrund der engen Anbindung an wichtige Verkehrsknotenpunkte und die angrenzende Entwicklung der Europacity, schnell zu einem neuen und modernen Stadtteil von Berlin entwickeln wird, hat sich vollumfänglich materialisiert. Die Quartiersentwicklung gliedert sich perfekt in den bestehenden Kiez ein und wertet das Quartier mit der offenen Begegnungszone im Stadtplatz weiter auf. Als 'First Mover' in dieser Gesamtentwicklung ist es für uns nun an der Zeit, das Portfolio an einen langfristigen Bestandshalter weiterzugeben."

Koenig weiter: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit CBRE Investment Management einen verlässlichen und langfristig orientierten Investor gefunden haben. Die Kaufvertragsverhandlungen mit CBRE Investment Management konnten effizient und im Interesse der Investoren abgeschlossen werden. Durch unsere langjährige Erfahrung im Value-Add-Bereich und unsere Expertise im Berliner Immobilienmarkt konnten wir das Projekt 'Mittenmang' zusammen mit unseren Bauhauptpartnern wie geplant umsetzen. Die Wohnanlage ist eine hervorragende langfristige Investition in einer der dynamischsten und gefragtesten Städte Deutschlands."

Sebastian Ehrhardt, Head of Transactions DACH, CBRE Investment Management, sagt: "Die 142 Wohnungen bieten eine exzellente Objekt- und Standortqualität und sind damit ein ideales Investment für unser internationales Direktmandat. Hinzu kommt der Fokus auf die sozialverträgliche Entwicklung im Kiez, die gut zu unserer ESG-Strategie passt."

Lakeward wurde beraten von Pestlin & Co. Sell Side Advisor, Legal: GSK Stockmann aus Berlin, Beiten Burkhardt (Tax/ Frankfurt), MLL aus der Schweiz.

CBRE Investment Management wurde beraten von Engel & Völkers (Commercial Buyside), Linklaters aus Frankfurt und Advestra aus der Schweiz (Legal) sowie Arcadis (Technical).

Über Lakeward Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und -entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilieninvestitionen. http://www.lakeward.ch

About CBRE Investment Management CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with USD129.1 billion in AUM* as of June 30, 2021, operating in more than 30 offices and 20 countries around the world. Through its investor-operator culture, the firm seeks to deliver sustainable investment solutions across real assets categories, geographies, risk profiles and execution formats so that its clients, people and communities thrive.

CBRE Investment Management is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2020 revenue). CBRE has more than 100,000 employees serving clients in more than 100 countries. CBRE Investment Management harnesses CBRE's data and market insights, investment sourcing and other resources for the benefit of its clients. For more information, please visit: http://www.cbreim.com

*AUM refers to the assets under management, fair market value of real assets-related investments with respect to which CBRE Investment Management provides, on a global basis, oversight, investment management services and other advice and which generally consist of investments in real assets; equity in funds and joint ventures; securities portfolios; operating companies and real assets-related loans. This AUM is intended principally to reflect the extent of CBRE Investment Management's presence in the global real assets market, and its calculation of AUM may differ from the calculations of other asset managers and from its calculation of regulatory assets under management for purposes of certain regulatory filings.

Kontakt: Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: Lakeward Management AG Cornelia Trachsler-Arioli Tel.: +41 41 792 00 00 E-Mail: trachsler@lakeward.ch

