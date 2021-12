Barsele Minerals betreibt sein aussichtsreiches schwedisches Barsele-Projekt in einem Joint-Venture mit Rohstoff-Gigant Agnico Eagle. Das Projekt punktet mit hohen Gehalten und dem Potenzial von bis zu 4 Mio. Unzen Gold. Schweden ist wegen niedrigen Energiepreisen und sicheren Rahmenbedingungen interessant. Doch Agnico Eagle sieht seine Zukunft eher in Nordamerika. Das nötige Explorationsbudget, um bei Barsele den Befreiungsschlag zu schaffen, blieb bislang aus. Jetzt tun sich neue Optionen auf. Barsele-CEO Gary Cope erklärt im Interview, was dahinter steckt und zieht bereits Parallelen zu einem Milliarden-Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...