Die entscheidende Unterstützungszone 100/101 Euro war am Nikolaustag intraday schon gefallen, doch auf Schlusskursbasis hielt sie. Das lockte Käufer an ... aber jetzt ist diese so wichtige Zone bei der Delivery Hero-Aktie doch noch gefallen - und der Weg nach unten frei.

Den vollständigen Artikel lesen ...