Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1272 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Zum Franken kann sich der Euro ein wenig von der Marke von 1,04 Franken nach oben absetzen und wird zu 1,0414 gehandelt nach 1,0403 Franken am Vorabend. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig gar unter 1,04 gefallen. ...

