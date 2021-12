One-Box-Lösung für DKV Mobility Kunden startet im Januar 2022

DKV Mobility, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa, und Tolltickets, einer der führenden Anbieter von europäischen Mautdiensten, haben kürzlich ihre Partnerschaft bekanntgegeben. Nach einer Pilotphase Ende 2021 können ab Januar 2022 alle Kunden von DKV Mobility das skandinavische Mautnetz mit der One-Box-Lösung von Tolltickets nutzen und die Mautstationen ohne Zwischenstopp einfach und bequem passieren.

DKV Mobility Kunden profitieren durch das Angebot von einer integrierten Lösung, die Zugang zu Straßen, Brücken und Fähren in Norwegen sowie zu den Öresund- und Störebelt-Brücken in Schweden und Dänemark bietet. "DKV Mobility verfügt bereits über ein breites Portfolio an eigenen und fremden OBUs. Mit dieser Lösung haben wir unser Angebot im Sinne unserer Kunden um eine attraktive Komponente für Skandinavien erweitert", sagt Jérôme Lejeune, Geschäftsführer Maut bei DKV Mobility. "Wir freuen uns sehr über diese wertvolle Partnerschaft mit Tolltickets, um unseren Kunden in Skandinavien ein noch angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten, da sie beim Durchfahren der Mautstationen Zeit sparen".

Quentin Couret, Chief Operating Officer bei Tolltickets, fügt hinzu: "Das ist eine tolle Anerkennung für uns. Unsere agile Organisationsstruktur und unsere Problemlösungsphilosophie treiben uns jeden Tag aufs Neue an, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Partner und Kunden zu entwickeln. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit DKV Mobility".

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tolltickets.com und www.dkv-mobility.com

Tolltickets

Die Tolltickets GmbH ist einer der führenden Anbieter von Mautdienstleistungen und Mautprodukten in Europa. Als erfahrener Spezialist ist Tolltickets ein starker Partner, der Privat- und Geschäftskunden flexible und individuell zugeschnittene Mautlösungen für ganz Europa aus einer Hand bietet.

DKV Mobility

DKV Mobility ist seit über 85 Jahren einer der führenden Mobilitätsdienstleister für die Logistik- und Transportbranche mit derzeitig über 1.400 Mitarbeitern. Von der bargeldlosen Unterwegsversorgung an markenübergreifenden Akzeptanzstellen bis hin zur Mauterhebung und Mehrwertsteuerrückerstattung bietet DKV Mobility ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Optimierung und Steuerung von Fahrzeugflotten in ganz Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen ein Transaktionsvolumen von 9,3 Milliarden Euro. Aktuell sind mehr als 5,1 Millionen DKV CARDs und On-Board-Units bei über 213.000 aktiven Kunden im Einsatz. Im Jahr 2021 wurde die DKV CARD zum 17. Mal in Folge als beste Marke in der Kategorie Tank- und Servicekarten ausgezeichnet.

Kapsch TrafficCom

Kapsch Traffic Com ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Mauterhebung, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Nachfragesteuerung tragen zu einer gesunden Welt ohne Staus bei. Kapsch hat Projekte in mehr als 50 Ländern rund um den Globus verwirklicht. Mit Lösungen aus einer Hand deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design und Implementierung bis hin zum Betrieb der Systeme. Als Teil der Kapsch Gruppe mit Hauptsitz in Wien verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern. Das Unternehmen notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Tickersymbol: KTCG). Im Wirtschaftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. www.kapsch.net/ktc

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214006391/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Carolin Treichl

T +43 50 811 1710

carolin.treichl@kapsch.net