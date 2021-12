Mit Spannung erwarten die Akteure an den Finanzmärkten die heutige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.Diese soll um 20.00 Uhr veröffentlicht und in einer anschließenden Pressekonferenz näher erläutert werden. Erfahrungsgemäß wird der letzten Notenbank-Sitzung eines Jahres besondere Bedeutung beigemessen. So könnte zum Beispiel angekündigt werden, dass die Anleihekäufe schneller als erwartet beendet werden. Bislang stand der Zeitrahmen Mitte 2022 im Raum. Argumente für eine restriktivere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...