Im Vergleich zum Vorjahr sei der Erlös im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (30. November) bereinigt um acht Prozent auf 57 Milliarden schwedische Kronen (5,5 Mrd Euro) gestiegen, teilte der schwedische Konzern H&M am Mittwoch in Stockholm mit. Experten hatten mit einem Erlös in dieser Grössenordnung gerechnet.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...