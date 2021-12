Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit wenig veränderten Notierungen in die Sitzung starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit plus 0,01 Prozent in der Nähe des Vortagesschlusskurses. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen kaum bewegten Handelsstart an.Experten verweisen auf zurückhaltende ...

