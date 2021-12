DJ PTA-Adhoc: CropEnergies AG: CropEnergies mit Rekordergebnis im 3. Quartal 2021/22 - Prognose für Geschäftsjahr erneut erhöht

Mannheim (pta013/15.12.2021/09:50) - Die CropEnergies AG, Mannheim, hat im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2021/22 (1. März 2021 - 28. Februar 2022) nach vorläufigen Zahlen das beste Quartalsergebnis seit Unternehmensgründung erwirtschaftet. Der Umsatz im 3. Quartal erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich auf 318 (Vorjahr: 226) Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg ebenfalls deutlich und erreichte 56 (Vorjahr: 29) Millionen Euro, das EBITDA 66 (Vorjahr: 39) Millionen Euro. Der Hauptgrund für das Rekordergebnis waren die in den letzten Monaten stark gestiegenen Ethanolerlöse, welche die hohen Rohstoff- und Energiekosten mehr als kompensieren konnten. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2021/22 erwirtschaftete CropEnergies somit einen Umsatz von 781 (Vorjahr: 625) Millionen Euro. Das EBITDA stieg auf 125 (Vorjahr: 109) Millionen Euro, während das operative Ergebnis 94 (Vorjahr: 79) Millionen Euro erreichte.

In Anbetracht des weiterhin erfreulichen Preisniveaus an den Ethanolmärkten erhöht CropEnergies erneut die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr und erwartet nun einen Umsatz von 1.070 bis 1.110 (zuvor erwartet: 1.020 bis 1.070, Vorjahr: 833) Millionen Euro, ein operatives Ergebnis von 110 bis 140 (zuvor erwartet: 95 bis 125, Vorjahr: 107) Millionen Euro und ein EBITDA von 150 bis 185 (zuvor erwartet: 135 bis 170, Vorjahr: 148) Millionen Euro. Die Prognoseerhöhung basiert auf der Annahme, dass es trotz der zunehmenden Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa nicht zu erheblichen Mobilitätseinschränkungen kommt.

Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2021/22 wird am 12. Januar 2022 veröffentlicht.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

