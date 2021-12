Kiel (ots) -Am Samstag, den 18.12.2021 um 11 Uhr, wird die "Spessart" nach 194 Tagen unter dem Kommando von Kapitän Rolf-Heinrich von Beber von der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) aus der Ägäis nach Kiel zurückkehren. Das zivil besetzte Schiff des Trossgeschwaders legte dabei rund 17.900 Seemeilen zurück."Dieses Jahr waren wir das zweite Mal im Rahmen einer Ständigen NATO-Gruppe eingesetzt. Dies unterstreicht, wie wichtig die Betriebsstofftanker für die Deutsche Marine und die verbündeten Deutschlands sind. Wir freuen uns nun endlich daheim zu sein, um Weihnachten besinnlich und im Kreise unserer Liebsten zu verbringen", berichtet der stellvertretende Nautische Offizier, Martin Wachsmuth.Nach der Rückkehr in den Heimathafen Kiel hat die Besatzung Zeit, Weihnachten im Kreise ihrer Familien zu verbringen, bevor es im neuen Jahr in eine Zeit von Instandsetzungen und Prüfungen für Schiff und Besatzung geht.Der Kommandeur der Einsatzflottille 2, Flottillenadmiral Axel Schulz, betont: "Der Betriebsstofftanker Spessart ist seit 44 Jahren im Dienst, aber die Erfolge sind allein dem Können und der Motivation der zivilen Besatzung zu zuschreiben. Ich danke der Besatzung für die unermüdlichen Leistungen und wünsche ihnen einen erholsamen Urlaub nach diesem seefahrtsreichen Jahr."Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Betriebsstofftransporter 'Spessart' kehrt vor Weihnachten aus dem Einsatz zurück" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Samstag, den 18. Dezember 2021. Eintreffen bis spätestens 10.30 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a24106 Kiel(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Covid-19: Es gilt die 2G+ RegelAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 17. Dezember 2021, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5100035