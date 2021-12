Zürich (awp) - Von der am Montag angekündigten Ausschüttung von Mitteln aus der Abwicklung der "Greensill-Fonds" der Credit Suisse profitieren auch Anleger in weitere CS-Anlagefonds. Diese Fonds hatten ihrerseits in einen der mit Greensill Capital geführten Lieferketten-Finanzierungsfonds (Supply Chain Finance Funds SCFF) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...