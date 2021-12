Anlässlich des 135. Jahrestages der Gründung von Arthur D. Little (ADL) und des 10. Jahrestages der erneuten Eigenständigkeit als partnergeführte Beratung, führt ADL ein neues Branding ein.

Das neue Branding von ADL unterstreicht die Unterschiede 'The Difference', welche ADL seinen Kunden in der individuellen Zusammenarbeit bietet. Es unterstreicht zusätzlich, wie sich ADL in der Beratungsbranche von anderen Wettbewerbern differenziert. Das hervorgehobene 'D' im neuen Logo stellt 'The Difference' in den Mittelpunkt der Marke und symbolisiert einen offenen Blick in die Zukunft.

ADL bekräftigt durch das neue Branding seine Erfolgsgeschichte, die Grenzen der Innovation zu überwinden und Experten, Technologie und Strategie miteinander zu verbinden, um so auch die schwierigsten Herausforderungen zu meistern. Es betont auch den Unternehmergeist von ADL, denn in den letzten sechs Jahren verdoppelte das Unternehmen seine internationale Präsenz mit der Eröffnung von mehr als 20 neuen Standorten.

Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von ADL auf dem Markt ist die Förderung und Umsetzung von 'Open Consulting'. Der Ansatz basiert auf einem weltweiten Netzwerk von Experten und stellt sicher, dass sich nur die bestmöglichen Mitarbeiter*innen mit den spezifischen Herausforderungen des jeweiligen Kunden befassen. 'Open Consulting' steht in engem Zusammen-hang mit einem weiteren Unterscheidungsmerkmal von ADL: der Verpflichtung, Seite an Seite mit seinen Kunden als integriertes Team zu arbeiten und jeweils einzigartige Lösungen zu entwickeln.

Ignacio García Alves, Global Chairman und Chief Executive Officer von Arthur D. Little, kommentiert: "Die Infrastrukturen der Zukunft, neue Technologien, Digitalisierung, Konvergenz und Nachhaltigkeit verändern sowohl die Welt als auch das Geschäft unserer Kunden. Es ist unsere Aufgabe, ihre sich verändernden Bedürfnisse zu erfüllen und Herausforderungen der Zukunft zu antizipieren. Wir sind ein vielseitiges Beratungsunternehmen kreativ und pragmatisch. Wir meistern die Herausforderungen von heute und ergreifen die Chancen von morgen. Das ist der Unterschied 'The Difference '-, den wir für unsere Kunden umsetzen."

"Ich bin stolz auf den erfolgreichen Weg, den unser Unternehmen zurückgelegt hat. Ich danke allen meinen außergewöhnlichen Kolleg*innen dafür, dass sie dies ermöglicht haben. Ich hoffe, dass alle genauso begeistert sind wie ich von unserem neuen Branding, das unseren maßgeschneiderten und offenen Beratungsansatz hervorhebt."

