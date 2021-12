Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ersten Staaten veröffentlichen bereits ihr Fundingziel für das kommende Jahr, so sind Frankreich mit EUR 260 Mrd. und Belgien mit EUR 41,2 Mrd. zu nennen, so die Analysten der Nord LB.Frankreich werde wieder Green Bonds darunter haben und schaue sich auch das eher rare Segment "Green Linker" (inflation-indexed green bond) an. Dies geselle sich an zusätzlichem Angebot zu den Fundingzahlen von ESM, EFSF und der EU. Der Blick in den Rückspiegel zeige zudem einen bunten Strauß an Transaktionen, die das Handelsjahr 2021 abrunden würden. MADRID habe EUR 500 Mio. in einem siebenjährigen Green Bond (WNG) zu +11bp über der staatlichen Referenzanleihe (SPGB 1.4% 07/30/28) gebracht. Die Orderbücher seien mit mehr als EUR 1,2 Mrd. gefüllt gewesen. ...

