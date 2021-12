Das in Bukarest ansässige Energieunternehmen OMV Petrom erweitert sein Ladenetz in Südosteuropa. Insgesamt rund 100 schnelle und ultraschnelle Ladestationen will der Ölkonzern bis Ende 2022 an seinen Tankstellen in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Serbien installieren. Das Gros der Ladestationen soll in Rumänien und Bulgarien entstehen. Dort sind in Partnerschaft mit Eldrive, Enel X und Renovatio ...

