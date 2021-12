Mainz (ots) -Das ZDF ist auch 2022 live dabei, wenn Maestro Daniel Barenboim den musikalischen Neujahrsgruß der Wiener Philharmoniker im prächtigen, blumengeschmückten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins dirigiert. Ausgestrahlt wird das Konzert am Samstag, 1. Januar 2022, 11.15 Uhr, im ZDF.Das traditionsreiche Neujahrskonzert aus Wien ist ein weltweites TV-Event: Mehr als 50 Millionen Musikbegeisterte in mehr als 90 Ländern läuten ihr neues Jahr mit den beschwingten Klängen aus Wien ein. Auf dem Programm stehen auch diesmal wieder vor allem Werke der Wiener Strauß-Dynastie. Nicht fehlen dürfen zwei Klassiker von Johann Strauß: die Ouvertüre zu seiner Operette "Die Fledermaus" und der Walzer "An der schönen blauen Donau". Weitere Walzer, Polkas und Märsche runden das heitere und zugleich besinnliche Klassik-Highlight des Jahres ab, darunter auch Werke, die zum ersten Mal beim Neujahrskonzert zu hören sein werden.Einspieler zeigen das Wiener Staatsballett, das in den Schloss- und Parkanlagen von Schönbrunn zu Strauß-Melodien tanzt. Die Choreografie zum Ballett stammt vom Direktor des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer, die Kostümideen lieferte der Österreicher Arthur Arbesser. Zu sehen sind überdies die wohl berühmtesten weißen Pferde der Welt: die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule in Wien, die zur "Nymphen-Polka" von Josef Strauß auftreten. Andere voraufgezeichnete Einspielungen nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen Streifzug durch die Innenstadt von Wien sowie zu weiteren Weltkulturerbestätten Österreichs.Anders als im letzten Jahr findet das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein wieder mit Saalpublikum statt, allerdings unter 2G-Regeln und mit Maskenpflicht.Kontakt: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/neujahrskonzertPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5100430