HP Inc. - zum UnternehmenÜber HP HP kennt jeder von euch. Bis 2015 noch Hewlett-Packard genannt und ansässig in Palo Alto, Kalifornien. HP ist eine in etabliertes Unternehmen das PC Soft- und Harware entwickelt und vertreibt. Ein Pionier des Silicon Valley mit heute 51.000 Mitarbeitern! Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und 2015 aufgespalten. HP ist keine Abkürzung mehr, sondern vielmehr der offizielle Firmenname. Bereits in den 1970er Jahren wurde eine erste Rechnerserie herausgebraucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...