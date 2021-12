An der ausserordentlichen Generalversammlung des Unternehmens in Pratteln haben die Aktionäre am Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.So stimmten die Aktionäre einer ordentliche Kapitalerhöhung um 20 Millionen Franken auf 74,6 Millionen durch Ausgabe von 20 Millionen voll einbezahlten Namenaktien mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...