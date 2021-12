Andritz erhielt von Fouani den Auftrag zur Lieferung von zwei Babywindel-Produktionslinien für den Standort in Lagos, Nigeria. Die Anlagen dienen laut Andritz zur Herstellung einer breiten Palette erstklassiger Windelprodukte mit saugfähigem Kern aus Zellstoff und SAP (superabsorbierendes Polymer). Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2022 geplant. Darüber hinaus wird Andritz die Installation und Inbetriebnahme der Maschinen übernehmen.Andritz ( Akt. Indikation: 43,36 /43,40, 0,60%) Die auf Location-based Marketing spezialisierte beaconsmind, die seit dem Frühjahr an der Wiener Börse gelistet ist, will den Börsenplatz wechseln und plant die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse. Konkret beabsichtigt das Unternehmen seine Aktien an der ...

