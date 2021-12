Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nur wenig bewegt und mit weiterhin freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX verbesserte sich um 0,18 Prozent auf 3.745,17 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegen die positiven Vorzeichen. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Federal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...