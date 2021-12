Patt-Situation aufgelöst! Kurz nachdem DER AKTIONÄR auf die ungewöhnliche Regungslosigkeit der Xiaomi-Aktie hingewiesen hatte, kam zu Wochenbeginn kräftig Bewegung in den Kurs. Seit Montagabend hat Xiaomi rund sieben Prozent nachgegeben. Daraus ergibt sich für Anleger aus charttechnischer Sicht ein klares Fazit.Gestern und heute fiel der Xiaomi-Kurs an der Heimatbörse in Hongkong - bei deutlich höherem Volumen als an den Handelstagen zuvor - jeweils mehrere Prozent. Einen unmittelbaren nachrichtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...