Baden-Baden (ots) -In der neuen SWR Web-Doku-Reihe "Wie werde ich...?" blickt Steffen König hinter die Kulissen der Kulturbranche. In jeder Folge geht er eine Zeit lang bei Kulturschaffenden in die Lehre und muss eine Challenge bewältigen, die ihm jeweils ein:e Mentor:in stellt. Jedes Mal steht er vor einer neuen Herausforderung und lernt dabei, wie schwierig es ist, auf hohem Niveau künstlerisch zu arbeiten. Alle 15 bis 20-minütigen Folgen von "Wie werde ich...?" stehen ab 16. Dezember 2021 ein Jahr lang in der ARD Mediathek und im SWR Youtube Kanal online.Kultur-Challenges zeigen, was hinter den Kulissen stecktIn jeder Folge "Wie werde ich...?" stellt sich Moderator Steffen König einer neuen Aufgabe, die zeigt, wie viel Arbeit hinter Kunst steckt und was nötig ist, um gesehen und gehört zu werden. Ihn begleiten dabei erfahrene Mentor:innen, die eine Expertise in einer Kunstform erlangt haben. Die jeweilige Challenge soll auch dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden und die/den Künstler:in in sich zu entdecken. In der ersten Folge geht es um die Frage: "Was macht einen guten Gag aus?" Comedy-Star Moritz Neumeier führt Steffen König in die Kunst des Humors ein. Folge zwei fragt: "Wie lässt sich mit Kunst richtig Geld machen?" Künstler Tim Bengel zeigt dem Moderator, wie Kunstwerke Aufmerksamkeit erregen. "Was braucht es, um einen erfolgreichen Rap-Song zu produzieren?" - darum geht es in der dritten Folge. Die Gewinnerin des "New Music Awards", Rote Mütze Raphi, zeigt Steffen, was dabei neben Talent und TikTok eine Rolle spielt. In der vierten Folge trifft er Balletttänzerin Carolin Steitz und übt mit ihr eine Choreografie ein, die es in sich hat.Steffen König ermöglicht Einblicke und persönliche Momente mit Menschen, die mit einer Mischung aus Handwerk, Kreativität und Gefühl Neues erschaffen, das berührt.Links:"Wie werde ich...?" in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de) auf: https://www.ardmediathek.de/sendung/wie-werde-ich/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzkx/Folge 1: "Wie werde ich Comedian?" mit Moritz NeumeierFolge 2: "Wie werde ich Künstler?" mit Tim BengelFolge 3: "Wie werde ich Deutschrapper?" mit Rote Mütze RaphiFolge 4: "Wie werde ich Balletttänzer?" mit Carolin Steitz