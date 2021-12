Wien (www.anleihencheck.de) - Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion legten in Polen zuletzt weiter kräftig zu, meist stärker als erwartet, so die Raiffeisen Capital Management im aktuellem "emreport".Dasselbe gelte allerdings auch für die Inflation, die im November auf 7,7% geklettert sei. Parallel dazu würden die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen, was neuerliche Einschränkungen im wirtschaftlichen und sozialen Leben nach sich ziehe, allerdings keinen Lockdown. Um die Auswirkungen der starken Preisanstiege etwas abzumildern, habe die polnische Regierung ein Maßnahmenpaket im Umfang von 10 Mrd. PLN (Polnischer Zloty; ca. 2,2 Mrd. Euro) beschlossen, das unter anderem eine stark gesenkte Mehrwertsteuer auf Erdgas und eine einmalige Subventionszahlung an Haushalte vorsehe. ...

