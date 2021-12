WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im November weiter beschleunigt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der deutlichste Zuwachs seit zehn Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 11,4 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Einfuhrpreise um 0,7 Prozent.

Die Importpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Inflationsrate hatte im November ein 39-jährigen Höchststand von 6,8 Prozent erreicht. Das liegt deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed. Die Fed hat den Preisauftrieb lange als zeitweilig abgetan, ihre Einschätzung unlängst aber tendenziell revidiert. Am Mittwochabend dürfte die Fed daher den bereits begonnenen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschleunigen./bgf/jsl/jha/