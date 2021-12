Der größte deutsche SPAC-Börsengang in den USA ist unter Dach und Fach. Ab Mittwoch wird Signa Sport United in New York gehandelt. Der Deal musste allerdings von einigen Großinvestoren gestützt werden, da die überwältigende Mehrheit der SPAC-Aktionäre im Vorfeld von ihrem Rücktrittsrecht Gebraucht machte.Mit einer Bewertung von 3,2 Milliarden Dollar übertrifft Signa Sport United (SSU) den Flugtaxi-Bauer Lilium, der im September über die Fusion mit einem SPAC an die Börse ging und dabei mit 2,8 Milliarden ...

