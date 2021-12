Der Benzinpreis in den USA ist extrem wichtig für die Stimmung der Amerikaner und daher für US-Präsident Biden ein wichtiger Fokus. Derzeit gibt es fast keine Wirtschaftsdaten, in der nicht steigende Preise eine Rolle spielen. Erst recht bei den Produzentenpreisen, die in vielen Ländern mit zweistelligen Raten in die Höhe schießen. Auch in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...