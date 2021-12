BURLINGAME (IT-Times) - Der kalifornische Elektrofahrzeug-Produzent Proterra kündigt eine EV-Batteriefabrik in South Carolina an, da die Nachfrage nach kommerziellen Elektrofahrzeugen steigt. Proterra Inc. (Nasdaq: PTRA) gab Pläne bekannt, eine neue Produktionsstätte für EV-Batteriesysteme in South Carolina...

Den vollständigen Artikel lesen ...