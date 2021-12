Die Flughafen Zürich AG tue ihr Mögliches, damit geplante Standläufe tagsüber erfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. "Unplanmässige Standläufe werden in Ausnahmefällen auch in den Nachtstunden nötig sein."Am 3. Dezember hatte sich bei einem Triebwerkstandlauf von den Innenwänden der Halle Isolationsmaterial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...