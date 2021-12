London (ots/PRNewswire) -Vervotech (https://vervotech.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich Hotel- und Room Mapping, gab bekannt, dass das Unternehmen bei den World Travel Tech Awards als weltweit bester Anbieter von Hotel-Mapping-Lösungen 2021 (https://worldtraveltechawards.com/award/world-best-hotel-mapping-solutions-provider/2021) ausgezeichnet wurde.Die World Travel Tech Awards sind eine internationale Initiative zur Anerkennung und Belohnung von Spitzenleistungen im Bereich der Reisetechnologie. Sie würdigen die innovativsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen, darunter sowohl kleine Unternehmen, als auch Start-ups und internationale Marken im Bereich der Reisetechnologie. Gewinner in der jeweiligen Kategorie sind die Nominierten mit den meisten Stimmen. Die weltweite Abstimmung fand zwischen dem 27. Mai 2021 und dem 14. September 2021 statt.Die Mapping- und Content-Lösungen von Vervotech basieren auf KI und maschinellem Lernen, und können Hotelinformationen mit einer Genauigkeit von 99,99 % abbilden. Das Hotelmapping-Tool vermeidet doppeltes Hotelinventar bei mehreren Anbietern, liefert die neuesten Inhalte mit Echtzeit-Updates und verbessert die Nutzererfahrung durch die Anzeige von meinungsbildenden Inhalten für jedes Hotel.Sanjay Ghare, CEO von Vervotech, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, die Auszeichnung von einer der einflussreichsten Veranstaltungen der Welt zu erhalten. Wir sind uns des strengen Auswahlverfahrens der World Tech Awards bewusst, daher ist der Gewinn der World's Best Hotel Mapping Awards für 2021 eine echte Leistung. Wir wollen die weltweiten Herausforderungen im Bereich der Unterkunftsdaten lösen, und mit dieser Auszeichnung sind mein Team und ich noch motivierter, der Reisebranche dienlich zu sein."Informationen zu Vervotech Mappings:Vervotech (https://vervotech.com/) ist ein SaaS-Unternehmen, das 2018 von einem Team leidenschaftlicher Unternehmer mit der Vision ins Leben gerufen wurde, globale Unterkunftsdaten mit 100-prozentiger Genauigkeit durch den Einsatz von KI/ML-Technologie zu organisieren. Vervotech bietet die umfassendsten Lösungen in der Reisebranche, einschließlich Hotel-Mapping, Raum-Mapping und individuell anpassbare Inhalte.Informationen zu den World Travel Tech Awards:Die World Travel Tech Awards werden parallel zu den World Travel Awards vergeben, um herausragende Leistungen im Bereich der Reisetechnologie anzuerkennen, zu belohnen und zu würdigen.Vervotech-Medienkontakt: Vervotech Solutions Pvt. Ltd.priya@vervotech.com (mailto:Priya@vervotech.com)(+91) 9884770845Logo https://mma.prnewswire.com/media/1599871/Vervotech_Mappings_Logo.jpgOriginal-Content von: Vervotech Solutions Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158577/5100678