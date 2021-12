DJ PTA-Adhoc: Unternehmens Invest AG: Vorstandswechsel in der Unternehmens Invest AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta041/15.12.2021/17:20) - Der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG hat heute Herrn MMag. Benjamin Behr mit Wirkung ab 1. Jänner 2022 als Mitglied des Vorstandes der Unternehmens Invest AG bestellt. Der Dienstvertrag von Herrn MMag. Behr hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2026. Herr Paul Neumann, MBA wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung ab 1. Jänner 2022 zum Vorstandsvorsitzenden der Unternehmens Invest AG bestellt. Er folgt in dieser Funktion Herrn Dr. Rudolf Knünz, der am 31. Dezember 2021 nach 11 Jahren im UIAG-Vorstand die operative Leitung an die nächste Generation übergibt. Durch die Nachbesetzung ist aus Sicht des Aufsichtsrats die Kontinuität in der Unternehmensführung der Unternehmens Invest AG gewährleistet.

Herr Dr. Rudolf Knünz hat die Unternehmens Invest AG federführend zu einer langfristig orientierten Industrieholding entwickelt und wird den eingeschlagenen Weg auch weiterhin als Kernaktionär begleiten. Im Einklang mit den Bestimmungen des Aktiengesetzes (Ausnahmebestimmung bei der Cooling off-Regel) ist geplant, dass Dr. Rudolf Knünz bei der kommenden ordentlichen Hauptversammlung 2022 zur Wahl in den Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG vorgeschlagen wird. Der Aufsichtsrat bedankte sich in seiner heutigen Sitzung herzlich bei Rudolf Knünz für seine erfolgreiche Arbeit in der operativen Leitung des Unternehmens.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Unternehmens Invest AG Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andrea Salchenegger Tel.: +43-1-4059771-12 E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at Website: www.uiag.at

ISIN(s): AT0000816301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1639585200864 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 11:20 ET (16:20 GMT)