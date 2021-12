Halle/MZ (ots) -



Präsident Wladimir Putin, heißt es oft, habe "uns doch nie etwas Böses getan". Annexion der ukrainischen Krim, Unterdrückung der russischen Opposition - das betreffe Deutschland nicht direkt.



Wie grundfalsch dieser Ansatz ist, zeigt das Urteil im Prozess um den Tiergartenmord. Das Berliner Kammergericht sieht es als erwiesen an, dass staatliche Stellen in Russland einen Killer beauftragt haben, mitten in Berlin einen angeblichen Verräter zu exekutieren. Das aber ist nichts anderes als ein direkter Angriff auf die Souveränität der Bundesrepublik. Denn hierzulande verfügt der deutsche Staat über das Gewaltmonopol.



