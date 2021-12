(shareribs.com) Frankfurt / St. Louis 15.12.2021 - Canopy Growth hat am Mittwoch den Verkauf der deutschen Tochtergesellschaft C3 bekanntgegeben. Der Bürgermeister von St. Louis hat Cannabis entkriminalisiert. Canopy Growth hat am Mittwoch den Verkauf der deutschen Tochter C3 Cannabinoid Compound Company GmbH bekanntgegeben. Die Gesellschaft wird an die Dermapharm Holding SE für zunächst 80 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...