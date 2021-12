DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Vita 34 präsentiert sich erstmals in neuer Größe im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2021



15.12.2021 / 18:14

Vita 34 präsentiert sich erstmals in neuer Größe im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2021



- Hohe Zustimmung seitens der Aktionärsschaft zu beschleunigtem Wachstumskurs

- Neuer vergrößerter Aufsichtsrat vorgestellt und mit großer Mehrheit gewählt

- Beschlüsse zur Ermöglichung der Kapitalbeschaffung unterstützen geplante Produkteinführungen und weiteren Vollzug der europäischen Marktkonsolidierung Leipzig / Berlin, 15. Dezember 2021 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die führende Zellbank Europas, hat sich heute im Rahmen ihrer in Berlin abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung 2021 erstmals nach dem Vollzug des Zusammenschlusses mit PBKM in neuer Größe ihrer Aktionärsschaft präsentiert. Im Rahmen der erneut virtuell abgehaltenen Versammlung waren 58,3 Prozent des stimmberechtigten Kapitals zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten. Im Rahmen seines Vortrags unterstrich der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Dr. Wolfgang Knirsch, erneut die enorme Bedeutung und die Chancen, die sich aus dem Firmenzusammenschluss ergeben. "Als die mit Abstand größte Zellbank Europas und die weltweite Nr. 3 verfügen wir heute mehr denn je über die finanziellen, personellen und technologischen Ressourcen, um zukünftig in jedem europäischen Markt ein führender Anbieter in der personalisierten Medizin zu sein", erklärt Dr. Wolfgang Knirsch. "Durch unseren überaus hohen Kundenbestand verfügen wir über stabile wiederkehrende Umsätze, die unseren beschleunigten Wachstumspfad komfortabel absichern." Neben den üblichen Beschlussfassungen über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers, standen die Vergrößerung des Aufsichtsrats und dessen Wahlen zur Abstimmung. Darüber hinaus wurde über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und eines Bedingten Kapitals 2021, sowie Satzungsänderungen abgestimmt. Im Einzelnen wurde über die Tagesordnungspunkte mit der folgenden prozentualen Zustimmung stimmberechtigter Aktienanteile abgestimmt: Tagesordnungspunkt 2: 99,7 %

Tagesordnungspunkt 3: 99,5 %

Tagesordnungspunkt 4 a: 87,5 %

Tagesordnungspunkt 4 b: 99,3 %

Tagesordnungspunkt 4 c: 99,3 %

Tagesordnungspunkt 4 d: 99,3 %

Tagesordnungspunkt 4 e: 99,5 %

Tagesordnungspunkt 4 f: 99,3 %

Tagesordnungspunkt 5: 100,0 %

Tagesordnungspunkt 6: 99,6 %

Tagesordnungspunkt 7 a: 97,8 %

Tagesordnungspunkt 7 b: 98,0 %

Tagesordnungspunkt 7 c: 98,0 %

Tagesordnungspunkt 7 d: 97,7 %

Tagesordnungspunkt 7 e: 98,0 %

Tagesordnungspunkt 8: 97,8 %

Tagesordnungspunkt 9: 99,6 %

Tagesordnungspunkt 10: 99,2 %

Tagesordnungspunkt 11: 97,8 %

Tagesordnungspunkt 12: 99,9 %

Tagesordnungspunkt 13: 99,9 %

Tagesordnungspunkt 14: 99,7 %

Tagesordnungspunkt 15: 99,6 %

Nähere Einzelheiten zu den zur Abstimmung gekommenen Tagesordnungspunkten stehen zum Download auf der Website der Vita 34 AG unter https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2021/ zur Verfügung.

Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist nach dem Ende 2021 erfolgten Zusammenschluss mit PBKM heute die führende Zellbank Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zell-Banking bietet das Unternehmen als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von adultem Körperfett und den darin enthaltenen Stammzellen sowie die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut und die Entwicklung von Immunzelltherapien. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 850.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

