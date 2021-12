Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2523/ Heute geht es um die Auflösung der CA Immo-Frage, AT&S ytd und Malaysia, einen Short zu Immofinanz und Österr. Post, Magnus Brunner besitzt keine Aktien, Peter Haidenek verlässt Polytec, Update Hallo Semperit und einen Weihnachtssong von Della Torre, Maxian und Matejka. Der ATX TR verlor am Mittwoch -0,19% auf 7585,28 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 38,77% im Plus. Es gab bisher 150 Gewinntage und 94 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 4,32%, vom Low ist man 38,77% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,39%, der schwächste ist der Freitag mit -0,18%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Mittwoch: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 7599,41 Punkte, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...