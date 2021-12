Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,17 Prozent auf 3.853,56 Punkte nach. Einen Tag vor Weihnachten wurde der heimische Markt von einer klar positiven Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street nur wenig gestützt. Auf den ATX drückten in Wien vor allem die Kursverluste der Energieversorger.International sorgten neue ...

