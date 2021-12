DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Wachstumsbeschleunigung - CLEEN Energy übernimmt seinen größten Planungs- und Realisierungspartner in Deutschland

Haag (pta050/15.12.2021/18:16) - Die CLEEN Energy AG hat inzwischen, wie vor zwei Wochen angekündigt, die Assets der auf die Projektierung und den Bau von PV-Großprojekten spezialisierten deutschen Ravolta GmbH, übernommen. Zusätzlich übernimmt die CLEEN Energy AG alle Mitarbeiter und Projektrechte im Ausmaß von 5,8 MWp für 2022. Mit dem gestrigen Closing der Transaktion, kann die CLEEN Energy AG ihre internationale Expansionsstrategie weiter vorantreiben und diese vor allem in der Umsetzung beschleunigen. Gleichzeitig kann das bestehende Projektteam der Ravolta GmbH Erfahrungen bei der Realisierung von Großprojekten bis zu 50 MWp vorweisen, welche für geplante Projekte (z.b.: Dubai) ein entscheidender Faktor ist.

Die Realisierung der Projektpipeline ist dabei eine der größten Herausforderungen. "Der Markt für PV-Contracting boomt, die Auftragsbücher sind voll und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns ist die Umsetzungsgeschwindigkeit. Der Zukauf unseres wichtigsten Vorlieferanten ist ein echter Gamechanger - wir werden so parallel mehrere Großprojekte in Deutschland, Dubai, Kroatien und Bulgarien umsetzen können.", so CEO Lukas Scherzenlehner.

Der rasante Wachstumskurs von 2021 soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Konkret konnte die CLEEN Energy AG im Vergleich zum Vorjahr (2020) ihre Betriebsleistung im Jahr 2021 auf 250 % steigern. Dabei spielen internationale Großprojekte eine wesentliche Rolle. Aktuell sind Groß-Projekte in Dubai, Kroatien, Bulgarien, Italien und Deutschland in Planung.

Für die bereits im Herbst kommunizierte Projekt-Kooperation in Dubai konnte in den vergangenen Tagen mit der Gründung der C E A G SOLAR ENERGY SYSTEMS & COMPONENTS TRADING CO. L.L.C., über die die CLEEN Energy künftig in Dubai operieren wird, ein entscheidender Vorbereitungsschritt abgeschlossen werden. Die Umsetzung des 40 bis 80 Millionen USD schweren Projektes soll im Q1 2022 beginnen.

