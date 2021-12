Die Industrieholding UIAG ordnet den Vorstand neu. Der bisherige Vorstand und Kernaktionär Rudolf Knünz gibt mit Jahresende nach 11 Jahren als Vorstand das Ruder ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Statt ihm wird sein bisheriger Ko-Vorstand Paul Neumann, ebenfalls Großaktionär der UIAG, am 1. Jänner Vorstandsvorsitzender. Benjamin Behr kommt neu in den Vorstand mit einem Vertrag bis zum 30. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...