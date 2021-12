Die Aktienmärkte warteten heute auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank. Der DAX bewegte sich in einer engen Handelsspanne und schloss leicht höher. Einen Kurssprung erlebte die Aktie von Steinhoff International nach einer wichtigen Einigung mit einer Klägergruppe in Südafrika. Die Reise-Aktien Lufthansa und TUI gaben weiter nach und sehen charttechnisch immer fragiler aus. Und auch bei der Aktie von Morphosys spitzt sich die charttechnische Risikolage immer weiter zu.Die Märkte warten auf die Ergebnisse der Notenbanksitzungen in den USA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...