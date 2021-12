Die weltgrößte Fachmesse für Innovation ist wieder da! Die Ausgabe 2022 der Consumer Electronics Show (CES) wird vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfinden. Unter den dort vorgestellten Innovationen verspricht die haptische Weste Skinetic von Actronika eine Sensation zu werden. Skinetic vermittelt den Benutzern eine neue Generation von immersiver virtueller Realität (VR), denn jetzt können sie bei jeder Interaktion in der virtuellen Welt lebensechte Sinneseindrücke wahrnehmen.

Skinetic is a haptic vest that creates extremely realistic tactile sensations during VR experiences. The user can feel each and every interaction within the virtual environment just as in reality. (Photo: Business Wire)