Rund um die gefragtesten Aktien an den Märkten gab es am Dienstag nur wenig Neuigkeiten zu hören. Das hielt die Börsianer allerdings nicht davon ab, wieder für ordentlich Bewegung zu sorgen. Dabei ergaben sich sowohl positive als auch negative Überraschungen.In letztere Kategorie fiel ganz klar Daimler Truck (DE000DTR0CK8), wo sich wenige Tage nach dem Börsengang am Freitag erste Korrekturen ergaben. Zuvor schoss die Aktie der Daimler-Tochter nur so in die Höhe, angetrieben durch Analysten, die sich mit guten Prognosen regelrecht gegenseitig ...

