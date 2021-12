Die Roku-Aktie steht am Mittwoch deutlich unter Druck. Grund dafür ist eine Niederlage vor Gericht. Das Unternehmen Unterlage dabei in einem Patentrechtsstreit einem Wettbewerber. An der Börse knickte die Roku-Aktie spürbar ein, während die Papiere des Kontrahenten in etwa gleichem Ausmaß zulegten. Laut Angaben des Konkurrenten Universal Electronics hat die United States International Trade Commission Roku den Import von patentverletzenden "Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen, Fernbedienungen, Streaming-Geräten ...

