München (ots) -"Nur" ein 1:1 in Zwickau, aber der 1. FC Magdeburg baut die Tabellenführung auf 6 Punkte zum Zweiten Braunschweig aus. Magdeburgs Trainer Titz war allerdings durch das späte Eigentor zerknirscht, wollte gar nicht auf den Vorsprung zur Eintracht eingehen: "Ich ärgere mich ehrlich gesagt, dass wir noch den Ausgleich bekommen. Durch ein Tor, das verhinderbar gewesen wäre." In der Phase war Zwickau die bestimmende Mannschaft, FSV-Trainer Joe Enochs war nach dem 11. Unentschieden nur "halb-zufrieden": "Insgesamt sind wir schwer zu schlagen bei 4 Niederlagen. Aber 4 Siege sind halt auch zu wenig, um noch mehr Abstand zu den hinteren Tabellen-Plätzen zu bekommen", so Enochs vor dem Spiel beim BVB II (Samstag, ab 13.45 Uhr live). Magdeburg empfängt am Sonntag Waldhof Mannheim zum Gipfel-Duell Erster (41 Punkte) gegen den Dritten (34) - live bei MagentaSport ab 12.45 Uhr.Nachfolgend die Stimmen vom Nachholspiel Zwickau gegen Magdeburg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag eröffnen die beiden Viktorias den 20. Spieltag: Köln gegen Berlin - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg 1:1Zwei recht unterschiedliche Halbzeiten, in dem sich Zwickau den Punkt in der 2. Hälfte verdiente. "Erleichtert bin ich nicht unbedingt", meinte Zwickaus Trainer Joe Enochs zum 1:1 per Eigentor (82.) und einem verschlafenen Auftakt mit einem 0:1 nach 7 Minuten. "Nach der 25. Minute haben wir das gespielt, was wir eigentlich wollten - ein bisschen eklig sein, in der Mittelfeldzone die Zweikämpfe annehmen. Die 2. Halbzeit war komplett bei uns, da hatten wir einige richtig gute Aktionen. Da hatte ich das Gefühl, dass wir im Spiel drin waren und uns den Ausgleich verdient haben."Den schleppenden Auftakt verbucht Enochs "unter zu viel Respekt für eine tolle Magdeburger Mannschaft", die gute Leistung in der 2. Hälfte sieht er so: "Wir bleiben ein unangenehmer Gegner für alle Mannschaften. Das muss so sein."Enochs Bilanz vor dem Spiel beim BVB II: "Insgesamt sind wir schwer zu schlagen bei 4 Niederlagen. Aber 4 Siege sind halt auch zu wenig, um noch mehr Abstand zu den hinteren Tabellen-Plätzen zu bekommen."Magdeburgs Trainer Christian Titz war nicht zufrieden - wieso? "Dass wir genau das gemacht haben, was wir nicht wollten: nämlich uns nicht auf die Körperlichkeit des Gegners einlassen mit den vielen kleinen Hebereien. Sondern: dass wir in den Räumen stehen, dass wir die Bälle immer schnell passen, nicht unter Druck spielen. Das haben wir nicht gemacht. Wir müssen natürlich nach 30 Minuten mindestens 2:0 führen. Aber dann haben wir den Gegner mit dieser Spielart reingeholt."Titz wollte gar nicht so gern über die 6 Punkte Vorsprung als Spitzenreiter in der Tabelle sprechen: "Ich ärgere mich ehrlich gesagt, dass wir noch den Ausgleich bekommen. Durch ein Tor, das verhinderbar gewesen wäre."Fußball LIVE bei MagentaSport:Freitag, 17.12.2021 - 20. SpieltagAb 18.30 Uhr:Viktoria Köln - Viktoria BerlinSamstag, 18.12.2021Ab 13.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse, BVB II - FSV Zwickau, SV Meppen - Hallescher FC, SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg II, Türkgücü München - SC VerlSonntag, 19.12.2021Ab 12.45 Uhr: 1. FC Magdeburg - Waldhof MannheimAb 13.45 Uhr: MSV Duisburg - VfL OsnabrückMontag, 20.12.2021Ab 18.45 Uhr: Würzburger Kickers - TSV 1860 MünchenFrauenfußball-BundesligaFreitag, 17.12.2021Ab 19.00 Uhr: 1. FC Köln - SGS EssenSamstag, 18.12.2021Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg - TSG HoffenheimSonntag, 19.12.2021Ab 12.45 Uhr: Bayer Leverkusen - CZ Jena, SC Sand - Eintracht FrankfurtAb 15.45 Uhr: Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg, Werder Bremen - FC Bayern München