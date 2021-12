Freiburg (ots) -



Was ist größer, die Klarheit dieses Urteils oder seine politische Brisanz? Das Berliner Kammergericht hat nicht nur einen Mörder verurteilt, es hat auch ein Urteil über dessen Auftraggeber gesprochen. Staatsterrorismus hat es die Schüsse im August 2019 im kleinen Berliner Tiergarten genannt. Staatliche russische Stellen ließen demnach in der deutschen Hauptstadt einen ehemaligen tschetschenischen Rebellenkämpfer liquidieren. Der Fall war von Anfang an ein Politikum, auch wenn die alte Bundesregierung ihn eher diskret behandeln wollte. Jetzt muss die neue Bundesregierung reagieren. Die De-facto-Ausweisung von zwei russischen Diplomaten ist da noch immer nur ein schwaches erstes Signal. (...) http://mehr.bz/i6p3 (BZ-Plus)



