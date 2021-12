Japanischen Forschenden ist es gelungen, den Alterungsprozess bei Mäusen zu stoppen. Der Trick scheint in der Blockade sogenannter Zombiezellen zu liegen. Wissenschaftler der Juntendo-Universität in der japanischen Hauptstadt Tokio arbeiten an einem Impfstoff, der sogenannte Zombiezellen daran hindern kann, uns altern zu lassen. In ersten Studien an Mäusen konnten die Forschenden den Erfolg des Vorhabens nachweisen. Mehr zum Thema Omikron: Afrigen plant patentfreien Corona-Impfstoff aus Afrika Impfstoff-Chef der EMA: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...