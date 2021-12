Giga Carbon Neutrality (GCN), das in Kanada und den USA ansässige Unternehmen für umweltfreundliche Transportmittel und -technologien, hat heute einen Vertrag über die Lieferung von 2520 batterieelektrischen Lastkraftwagen an die Guohua Environmental Energy Industry Development Company (Guohua) zur Erfüllung von Aufträgen eines großen staatlichen Bergbauunternehmens in China unterzeichnet. Gleichzeitig haben die Parteien einen Rahmenvertrag für bis zu 8.000 Einheiten von New Energy Vehicles (NEV) geschlossen, darunter batterieelektrische schwere Lastkraftwagen und Logistikfahrzeuge für die Bergbauindustrie. GCN wird Finanzlösungen für die Kunden von Guohua anbieten. Das erste Kontingent von 20 batterieelektrischen Fahrzeugen soll in der ersten Jahreshälfte 2022 vom Band laufen.

Die GCN-Nutzfahrzeuge werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) und Guohua hergestellt, die die Hochleistungsbatterien für niedrige Umgebungstemperaturen bereitstellen.

Im November 2021 stellte GCN seine Pläne vor, bis Ende 2023 eine umfassende Palette von 21 batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen auf den Markt zu bringen, die für ein breites Spektrum kommerzieller Anwendungen konfigurierbar sein werden. Die ersten Fahrzeuge können ab sofort bestellt werden und werden 2022 ausgeliefert.

Marty Wade, CEO bei Giga Carbon Neutrality, kommentiert: "Nur eine Woche nach Bekanntgabe des Vertrags über 200 Brennstoffzellen-betriebene Lkw setzen wir uns mit diesem Vertrag über 2520 batterieelektrische Lkw und dem Rahmenvertrag für bis zu 8000 weitere Lkw an die Spitze des Segments der Nutzfahrzeuge mit zukunftsweisenden Antriebstechnologien."

Erleben Sie den Brennstoffzellen-betriebenen Traktor von GCN auf chinesischen Straßen: https://youtu.be/6MWfu8zswTo

Über Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality ist ein Unternehmen für saubere Energie und saubere Technologie im Nutzfahrzeugbereich und unterstützt das Geschäftsmodell "Energy-as-a-Service" (EaaS), das den Betrieb sauberer, zuverlässiger Fahrzeugflotten für industrielle und gewerbliche Transportunternehmen vereinfacht. Das Portfolio von GCN umfasst batterieelektrische Fahrzeuge und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge, entsprechende Infrastruktur für das Speichern, Laden und Tanken sauberer Energieträger sowie spezielle Finanzierungsmöglichkeiten, um den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu unterstützen.

Über Guohua Environmental Energy Industry Development Company Ltd

Guohua Environmental Energy Industry Development Co., LTD ist ein Hightechunternehmen mit Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Batterietechnologien, Lithiumbatterien, Festkörperbatterien, BMS, PACK-Systeme und Motorantriebssysteme. Mit einem Grundkapital von 50 Millionen RMB verfügt es über ein hochqualifiziertes Forschungsteam und betreibt ein weltweites Forschungsnetzwerk. Das Unternehmen besitzt außerdem eine Reihe von Forschungsplattformen für Lithium-Ionen-Batterie-Materialien, Lithium-Batterien und PACK-Systeme.

Über XCMG (www.xcmg.com)

XCMG ist eine legendäre Marke der Ausrüstungsbranche in China. Die XCMG Gruppe verfügt über eine 78-jährige Erfolgsgeschichte und ist ein multinationales Großunternehmen. Als Nummer Eins der chinesischen Baumaschinenbranche und die weltweite Nummer Drei der gesamten Branche liefert XCMG seine Produkte in über 187 Länder und Regionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215005576/de/

Contacts:

Nähere Informationen unter:

James Taylor Roaring Mouse Public Relations

E: james.taylor@roaringmousepr.com

T: +44 (0)1246 938833