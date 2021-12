Die Umstände rund um das Mining von Bitcoins haben sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Mittlerweile muss teure Hardware angeschafft werden, Miner stehen in Konkurrenz mit professionellen Mining-Anlagen und auch die hohen Stromkosten spielen eine entscheidende Rolle. Ist das Mining für Privatpersonen daher überhaupt noch profitabel?? Bitcoin-Mining war in den Anfängen der Kryptowährung ein profitables Geschäft ? Mittlerweile haben sich die Umstände rund um den Prozess geändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...