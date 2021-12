Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will nach seinem Rausschmiss bei Facebook und Twitter ein eigenes soziales Netzwerk auf die Beine stellen und dieses auch an die Börse bringen. Doch bei der angekündigten Fusion mit einer SPAC könnte womöglich nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein, weshalb der Deal nun unter anderem ins Visier der SEC geraten ist.? Trumps Twitter-Klon "Truth Social" soll per SPAC an die NASDAQ? SEC und FINRA fordern Informationen zu Kommunikation, Aktienhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...