Oilon, ein finnisches Energie- und Umwelttechnikunternehmen, hat eine Kooperationsvereinbarung mit Trane, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Raumkomfort und eine Marke von Trane Technologies, unterzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215005410/de/

In November 2021, Oilon opened a new plant for manufacturing industrial heat pumps in Kokkola (Finland). The capacity of the new plant is four times higher than the existing one. (Photo: Business Wire)