Die Federal Reserve lieferte, was erwartet wurde. Die Wall Street reagierte erleichtert. Reddit strebt an die Börse. Das Chat-Forum stellte einen Antrag auf IPO bei der SEC. Intel konkretisierte seine Investitionspläne. In Malaysia investiert der Chip-Konzern 7 Mrd. US-Dollar.Außerhalb von China entwickelt sich der Aktienhandel in Asien heute früh stark. Seoul und Taipeh entwickeln sich positiv, aber besonders stark stiegen die Kurse in Tokio. Der Nikkei 225 Index stieg um 2,13 % auf 29.066,32 Punkte. Die Futures sind vor Eröffnung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...